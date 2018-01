Drama om formandspost præger optakt til britisk regeringsrokade

Den britiske premierminister, Theresa Mays konservative parti slettede mandag et udsendt tweet om en ny partiformand, hvormed der blev skabt uventet drama om en ellers rutinemæssig rokade i regeringen.

I det slettede tweet blev transportminister Chris Grayling lykønsket med posten som konservativ partiformand. Men tweetet blev slettet kort efter, at det var udsendt.

BBC's politiske redaktør, Laura Kuenssberg, havde også nævnt Grayling som kommende partiformand med henvisning til to kilder. Men hun tweetede senere, at en anden kilde siger, at indvandringsminister Brandon Lewis vil overtage formandsposten, som har administrativ karakter.

Samtidig skriver The Sun, at Storbritanniens minister for Nordirland, James Brokenshire, træder tilbage af helbredsmæssige grunde.

Brokenshire har spillet en central rolle i de omstridte forhandlinger om den fremtidige grænse mellem Storbritannien og EU-landet Irland efter brexit.

Den britiske premierminister ventes senere mandag at gennemføre en regeringsrokade. Det skriver flere britiske medier, deriblandt The Guardian og The Sunday Times.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters forventes det, at der ikke bliver skiftet ud på de tungeste ministerposter som udenrigsminister, finansminister, indenrigsminister og minister for brexit.

Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Indenrigsministeriet og Brexitministeriet varetages af henholdsvis Boris Johnson, Philip Hammond, Amber Rudd og David Davis.

Ifølge Reuters bliver rokaden blandt andet gennemført for at få yngre kvinder og politikere med anden etnisk baggrund end britisk ind i regeringslokalerne.

Der bliver dog ikke nævnt konkrete navne på nye mulige ministre.

Theresa May ønsker, at hendes regering kan appellere til en bredere skare af vælgerne. Sidste år fik hun en regulær vælgerlussing ved valget. May holdt dog med en papirtynd margin fast om magten.

The Sunday Times skriver, at det er forventet, at politikerne, der vil miste jobbet, er Det Konservative Partis formand, Patrick McLoughlin, uddannelsesminister Justine Greening, erhvervsminister Greg Clark og Andrea Leadsom, regeringens leder i Underhuset.

Theresa May blev premierminister, kort efter at briterne havde stemt for at forlade EU.

/ritzau/Reuters