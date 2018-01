Drama om næstformand ryster Arbeiderpartiet i Norge

Alvorsfulde og ordknappe medlemmer af ledelsen i Norges Arbeiderparti mødtes tirsdag eftermiddag på partikontoret for at diskutere, hvorvidt næstformanden, Trond Giske, kan fortsætte på sin post.

Han er blevet beskyldt for at have udøvet sexchikane mod kvindelige partifæller - blandt andet i interne magtkampe.

21. december sagde Giske efter et krisemøde med partilederen, at "han stærkt beklagede sin opførsel".

Han sagde, at han havde opført sig kritisabelt på flere områder. Blandt andet i magtforhold og i sociale sammenhænge med meget alkohol.

Giske er fritaget for sin post indtil videre. Han har samtidig sygemeldt sig.

Der hersker dog usikkerhed om, hvorvidt krisen vil føre til, at han træder tilbage.

Han har forud for tirsdagens møde sagt, at nogle beskyldninger mod ham er falske.

Arbejderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, deltager i tirsdagens møde sammen med en jurist.

Der er samtidig lagt op til et rivegilde, da en ny rapport i stærke toner kritiserer partiets ledelse for ikke at høre på dem, der er under dem. Arbejdsmiljøet i partiet bliver også beskrevet som "ekstremt dårligt."

