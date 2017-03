BRØNDERSLEV: En enig skolebestyrelse ved Hedegårdsskolen i Brønderslev udtrykte forleden mistillid til sin egen formand Brian Lentz og begrundede det bl.a. med, at han havde oprettet en gruppe på Facebook med navnet "Privatskole i Brønderslev by?". Gruppen har for nylig skiftet navn til "Privatskole i Brønderslev".

Efter det dramatiske møde sagde næstformanden:

"Der blev udtrykt mistillid til hans habilitet. Som jeg efterfølgende har fået det forklaret, så skal baggrunden findes i, at han har oprettet en Facebook-gruppe og der samlet folk, som vil lave en ny privatskole", forklarede Michael Yde Nielsen, der dog ikke selv deltog i mødet, som fik formand Brian Lentz til at klappe sin computer sammen og gå hjem.

Der foreligger endnu ikke et tilgængeligt referat fra mødet, hvor formanden måtte vente, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer diskuterede uden for døren. Og medarbejdernes repræsentanter har ikke ønsket at kommentere mødet overfor NORDJYSKE. Men ifølge et referat fra et tidligere bestyrelsesmøde er det netop medarbejderrepræsentanterne, der er utilfredse med formandens initiativ på Facebook:

"Det opleves af personalet som et angreb på deres faglighed og det kan i sidste ende ramme Hedegårdsskolen, da det nok vil være den elevgruppe, der er segment for elevgruppen til en evt. privatskole", hedder det bl.a. i referatet.

Et af bestyrelsesmedlemmerne, forældrevalgte Richardt Jørgensen Duus, har tidligere i NORDJYSKE udtrykt sin utilfredshed med bestyrelsens måde at behandle sagen på.

"Ikke alle i bestyrelsen har haft en fair mulighed for at deltage i debatten, da den ikke var sat på dagsordenen. Den kom pludselig på som et uvarslet ekstra punkt, og det er en udemokratisk måde at behandle et vigtigt spørgsmål på. Det minder om et meningstyranni eller et kup", sagde Richardt Jørgensen Duus, der heller ikke deltog i det dramatiske møde. Sagens forløb har ført med sig, at han nu overvejer sin fremtid i bestyrelsen.

I den kommunale skoleforvaltning er sagen uden fortilfælde.

"Det er uheldigt, at man nu som relativ ny skolebestyrelse skal ud i sådan noget bøvl", sagde skolechef Carsten Otte, da NORDJYSKE bad om en kommentar.