Dramatisk pokalsejr til Mors-Thy

THISTED: Mors-Thy Håndbold tog søndag hul på håndboldsæsonen med en dramatisk triumf imod KIF Kolding.

I Thy Hallen blev det til en sejr på 27-26 efter en afslutning, der bød på al den nerve, en pokalkamp har det med at gøre. I begyndelsen af anden halvleg havde hjemmeholdet ellers været på vej til at trække fra, men for få redninger forhindrede det, så KIF Kolding hang på.

Et par store afbrændere i slutfasen var også tæt på at koste dyrt, og i det sidste minut nåede gæsterne at angribe fire gange for en udligning, men hver gang uden held - sidste gang, da Kasper Irming i kampens sidste sekund via MTH-målmand Søren Pedersens højre hånd sendte bolden på foden af stolpen.

Med sejren er Mors-Thy klar til kvartfinalerne i Nordea Cup.