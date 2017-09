Dreng stukket nede på grund af cigaretter

ODENSE: Et skænderi om cigaretter førte lørdag morgen til, at en 17-årig dreng blev stukket ned med en kniv i Odense.

Politiet fik en anmeldelse om, at der lå en meget beruset mand bag Rådhuset, men sagen viste sig at være langt alvorligere.

- Patruljen, der ankom til stedet, konstaterede hurtigt, at der var tale om en 17-årig mand, der var stukket i maven med en kniv, lyder det i en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

Den sårede dreng blev bragt til Odense Universitetshospital, hvor lægerne har meldt ham uden for livsfare.

Under en kort forklaring til politiet fortalte offeret, at han var blevet kontaktet af to drenge, der bad om cigaretter.

Ingen cigaretter

Da han ikke havde cigaretter, førte det med politiets ord til, at der "opstod en ordveksling", som endte med, at den 17-årige blev stukket med en kniv.

Overfaldet skete mellem klokken 06.30 og 06.45 lørdag morgen på vejen mellem Brandts Passage og I. Vilhelm Werners Plads.

Offeret har kun kunnet give et meget sparsomt signalement af gerningsmændene, der var omkring 15 år gamle og mellemøstlige af udseende.

