Drenge svømmede ud, men kunne ikke komme hjem

HOBRO: Der var tilsyneladende fest og glade dage ved Ørnedalsbugten torsdag aften.

Her besluttede to unge mænd fra lokalområdet, at det ville være en forlængelse af festen at springe i fjorden efter et par genstande.

- De svømmede ud til en båd i fjorden, siger politiassistent Mikkel Brygmann fra Nordjyllands Politi.

Det resulterede i, at de to mænd kom så langt ud, at de ikke kunne komme tilbage igen.

De to unge mænd på omkring tyve ringede så 112.

Da hjælpen kom frem, så de to unge mænd til at være komme tilbage til fastlandet via båden.

- Det er uklart, hvad der er sket. Vi har efterfølgende kun talt med den ene af de to, som var tilbage, siger politiassistent Mikkel Brygmann fra Nordjyllands Politi.

Hvorvidt båden var deres egen er uvist.

Det ser ikke ud til at de to implicerede kommer til at betale for redningsaktionen.

Man vurderer, at de var i nød, da de tog kontakt til alarmcentralen.