Drømmebil fra Bugatti og Lego

BILER: Hvis du altid har gået og drømt om at få fingre i en Bugatti Chiron, er drømmen rykket nærmere. I hvert fald i mindre målestok. Lego er nemlig klar med en selv-bygger-model af hyperbilen med 8,0 liters W16-motor og 1500 hk.

Den rigtige Bugatti Chiron, der med en pris på omkring 2,5 mio. euro - eller små 19 mio. kr. før danske afgifter - er i en liga helt for sig selv.

W16 motoren i originalversionen har således et moment på 1600 Nm og klarer 0-100 km/t på 2,4 sek.

Topfarten er begrænset til 420 km/t., men den siges at kunne nå 468 km/t.

Et godt match

Det er således ikke hvem som helst, det eksklusive Bugatti-mærke samarbejder med.

Men matchet med Lego passer rigtig godt, lød det fra Bugattis elegante og karismatiske topchef, Stephan Winkelmann samt Legos adm. direktør Niels B. Christiansen, da modellen blev afsløret i Lego House i Billund - side om side med en rigtig Bugatti Chiron, som var bragt til Billund i anledning af præsentationen.

- Det er et perfekt partnerskab. Både Bugatti og Lego bygger på værdier, der handler om design, teknik og innovation. Vi håber, at vi med den nye model af Chiron også kan være med til at inspirere børn til at bygge og skabe noget nyt og blive fremtidens iværksættere. Det er vores mission at skabe iværksættere, lød det fra Niels B. Christiansen.

Kun det bedste godt nok

Stephan Winkelmann fra Bugatti uddybede:

- For både Lego og Bugatti er grundfilosofien, at kun det bedste er godt nok. Det handler om godt håndværk, når man skal få tidløst design, teknik med en motor på 1500 hk og præstationer til at gå op i en højere enhed. De værdier er videreført i modellen fra Lego, sagde Stephan Winkelmann,

Detaljerne tæller

Processen er lang. Undervejs har designere fra både Bugatti og Lego over en periode på to år arbejdet tæt sammen om at få overført designelementer og genskabt detaljer så præcist som muligt.

Således har modellen, som er skabt i forholdet 1:8, bl.a. detaljeret cockpit med en bevægelig gearstang, en bagspoiler, som kan hæves, mens stemplerne i W16-motoren kan bevæge sig.

Lanceringen af highend-Lego-modellen, der er 56 cm i længden og består af 3599 dele, har været ventet af fans og Lego-aficionados verden over, hvilket har kunnet ses på en række entusiast-sites.

Lego-pris: 3199 kr.

Den er med en dansk pris på 3199 kr. også er af de mere anseelige modeller. Den kan dog også fås i en mindre og mere enkel version til 130 kr. i den såkaldte Speed Champion-serie.

Den første bil fra Lego i den nye eksklusive Technic bil-serie var en Porsche 911 GT3 RS, som kom for et par år siden, og som også er meget detaljeret.

Detaljerne i Chiron-modellen er dog mere gennemførte. Således er både gearskiftet og rattet udsmykket med et Bugatti-emblem, mens hver modelbil har sit eget serienummer i motorrummet under hjelmen.

Hækvinge

Modellen indeholder også en specialnøgle, som gør det muligt at få hækvingen op.

Helt som i den rigtige Chiron, hvor bagspoileren skal låses op for at klargøre bilen til tophastigheden, som så kan hæves fra 380 km/t til 420 km/t. Under hjelmen finder man også en autentisk Bugatti-detalje, nemlig den såkaldte "overnight bag", som er en rejsetaske.

Bugatti-linjen

Andy Woodmann, der er Lego Technic designmanager og har stået i spidsen som Legos bildesigner, fortæller:

- Vores mål har været at skabe en Lego-model, der er så tæt på originalen som muligt. Derfor har vi haft mange møder med designerne fra Bugatti for at få genskabt de vigtigste designelementer så præcist så muligt. Det gælder for eks. Bugatti-linjen, som løber fra baghjulene og hen over bilen, der ikke kun handler om design, men som også har en teknisk funktion, siger Andy Woodmann med henvisning til buen, der er med til at lede luft ind til køling af den store motor.

Kreative løsninger

Designerne fra Bugatti har været med hele vejen og udgør på den måde en stor del af udviklingsprocessen. Det forklarer Achim Anscheidt, der er designchef hos Bugatti:

- Bugatti Chiron har et meget organisk design. Den største udfordring med at omsætte den virkelige bil til en Lego-model har været at beholde vores DNA. Men det er lykkedes med et tæt samarbejde, siger Achim Anscheidt.

De designmæssige detaljer, som der er arbejdet mest med, er fronten med det hesteskoformede indtag og Bugatti-linjen, som er den omtalte bue. Den blev skabt på modellen ved at bruge et lille Lego-plastikrør.

Slutseddel på 330 Chiron’er

Bugatti, som ejes af VW Gruppen, har hovedsæde i Molsheim, der ligger mellem Tyskland og Frankrig.

Foreløbig er der produceret godt 100 Chiron-biler, mens der er skrevet slutsedler på godt 330 ud af en samlet forventet Chiron-produktion på 500 biler. Modellen efterfølger Veyron, det havde godt 1000 hk -1200 hk og blev produceret i 450 eksemplarer fra 2011-2015.