Drømmestart var ikke nok for Danmark

FODBOLD: Det begyndte forrygende, men endte uforløst, da Danmark torsdag spillede 1-1 mod Australien ved den anden kamp ved VM-slutrunden i Rusland.

Danmark fik den perfekte begyndelse på kampen i Samara, da Christian Eriksen allerede efter syv minutter bragte danskerne foran.

Lasse Schöne opfangede en mislykket australsk clearing og lagde bolden frem til Nicolai Jørgensen. Den udskældte angriber sendte elegant bolden videre til Christian Eriksen, der med venstrebenet flugtede bolden op i det australske nettag.

Et mål lige til scrapbogen og en ønskestart til Danmark.

Efter 24 minutter burde den start være blevet endnu bedre, da Henrik Dalsgaard med et præcist indlæg fandt Nicolai Jørgensen. Angriberen behandlede dog ikke den tidligere AaB-backs oplæg efter fortjeneste, da han headede den store chance forbi mål.

I stedet kom australierne bedre med i kampen, og den første store advarsel fik Danmark efter en halv times spil. Australierne spillede sig fint igennem i den danske venstre side, men på midten fik det danske forsvar i sidste øjeblik blokeret en farlig australsk afslutning.

Otte minutter senere var den dog gal igen i det danske felt, da Matthew Leckies hovedstødsafslutning ramte Yussuf Poulsen på armen. Kampens spanske dommer Mateu Lahoz vinkede umiddelbart spillet videre, men så nemt slap danskerne ikke.

I sit headset fik spanieren besked på at se situationen igennem på video, og så fandt Lahoz, at Poulsens flagrende arm var strafbar.

Straffespark til Australien, som Mile Jedinak sikkert omsatte til scoring. Det var anden gang i VM-turneringen, at Danmark fik en kendelse fra videodommersystemet, VAR, mod sig, og scoringen betød, at stillingen var 1-1 ved pausen.

Fem minutter inde i anden halvleg burde Danmark dog have taget føringen igen. Efter godt dansk opspil havnede bolden for fødderne af Pione Sisto, men Celta-spilleren, der ikke har fået nogen god start på VM-turneringen, sendte den store chance forbi mål.

Efterfølgende appellerede danskerne for straffespark, da Yussuf Poulsen var blevet nedlagt i opspillet til Sistos chance, men protesterne var forgæves.

Australierne havde dog også sine chancer i anden halvleg. Den danske midtbane uden skadede William Kvist blev i flere tilfælde overspillet, og det gav Australien gode tilløb til store chancer. I to tilfælde måtte Henrik Dalsgaard agere redningsmand, da han fik afværget store australske chancer i sidste øjeblik.

I kampens slutfase var australierne også tættest på sejren, men Kasper Schmeichel stod imod i det danske mål, og så endte det i en pointdeling.

Dermed har Danmark fire point efter de to første kampe, mens Australien har et enkelt. Frankrig har tre og Peru har nul. De to hold mødes senere torsdag. Tredje og sidste spillerunde i gruppespillet er på tirsdag, hvor Danmark møder Frankrig i Moskva.