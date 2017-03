AALBORG: Åbningen af Danmarks største breddeidrætsevent får prominent besøg. Hendes Majestæt Dronningen har nemlig netop givet tilsagn om at deltage i åbningen af DGI Landsstævne i Aalborg den 29. juni. Samtidig vil Kongeskibet Dannebrog ligge til kaj i Limfjorden og gøre starten på landsstævnet ekstra festlig.

Dronningen er protektor for DGI, og DGI’s formand Søren Møller glæder sig over Dronningens deltagelse i åbningen.

- Det er rigtig dejligt, at Hendes Majestæt Dronningen deltager og dermed er med til at kaste glans over landsstævnet. Det giver en særlig stemning, når vores protektor er til stede, og det bliver ekstra festligt i Aalborg, fordi Kongeskibet Dannebrog vil være i Limfjorden. Det vil give en fantastisk stemning og begejstre de mange deltagere og byens borgere, siger Søren Møller.

Aalborg er klar til at byde velkommen

Også Aalborg Kommunes borgmester Thomas Kastrup-Larsen er begejstret for, at Dronningen kommer til Aalborg.

- Det er dejligt, at Hendes Majestæt Dronningen har valgt at besøge os i forbindelse med landsstævnet. I Aalborg er vi altid klar til at tage imod gæster fra Kongehuset, og vi ved fra mange tidligere besøg, at både aalborgensere og nordjyder generelt elsker at være med til at byde regenten velkommen. Vil vi gøre alt det vi kan for at gøre besøget festligt for regenten, for deltagerne og for byens borgere, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Over 24.000 danskere har foreløbig tilmeldt sig landsstævnet, der byder på mere end 25 idrætter og 400 forskellige aktiviteter fra den 29. juni til 2. juli.

Åbningsaftenen den 29. juni starter med, at de landsstævne-deltagere, der har ønsket det, går parade gennem Aalborg midtby til Havnefronten. Med Limfjorden som kulisse og med Kongeskibet Dannebrog i baggrunden vil der på Havnefronten være officiel åbning af landsstævnet med velkomsttaler, flaghejsning og fællessang.