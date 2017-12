Dronningen: Det har ikke været et nemt år

Dronningen siger i sin nytårstale, at 2017 ikke har været noget nemt år for den kongelige familie.

Hun glæder sig over den sympati, som befolkningen har udvist og henviser dermed til, at prins Henrik i sommer blev diagnostiseret med demens.

- På nogle måder har det ikke været noget nemt år for mig og min familie. Så meget mere har det rørt os, at man fra så mange sider har omfattet prins Henrik med sympati og forståelse.

- Det er vi taknemmelige for. Det gør hverdagen lettere for os alle sammen, siger dronningen.

Hun siger desuden, at livet går op og ned, og at det vigtigste er, at vi har mennesker, som står os nær.

- Derfor går min nytårshilsen her i aften til alle, der har haft svære stunder i det gamle år og til hver og en, som må sidde alene, siger dronningen.

Det var i det hele taget familien, både hendes egen og andres, der var i centrum i talen.

- Glæden over at kunne være sammen, glæden ved at se frem til et nyt år med nyt håb og fornyede kræfter. Dog, året der er gået, kan også have budt på tunge stunder - ikke alt er glæde for os alle, siger dronningen.

Talen er nummer 46 i rækken af nytårstaler, som dronningen har holdt, siden hun blev dronning i 1972.

Talen transmitteres fra dronningens modtagelsesværelse i Christian IX's palæ på Amalienborg. Kun få gange har dronningen brudt den tradition og holdt talen på Fredensborg Slot. Senest skete det i 2014 og 2015, hvor Amalienborg var under ombygning.

Dronningens nytårstale markerer begyndelsen på nogle travle dage for kongehusets medlemmer.

1. januar lægges ud med nytårskur- og taffel på Amalienborg for blandt andre regeringens medlemmer og Folketinget. Her ønsker gæsterne dronningen, kronprinsparret, prins Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Elisabeth godt nytår.

De følgende dage fortsætter med kure for blandt andre Højesterets dommere og diplomatiet, inden det hele kulminerer 4. januar med "den store" nytårskur. Det er her, dronningen kører i guldkaret fra Amalienborg til Christiansborg Slot.

/ritzau/