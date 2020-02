Dronningen fortsætter sejrstogt og snupper fire Bodil-priser

KØBENHAVN: Der var stor hæder til instruktøren May el-Toukhys "Dronningen", da der lørdag aften blev uddelt Bodil-statuetter i Folketeatret i København, for her vandt filmen ikke mindre end fire statuetter.

Det er de danske filmkritikere, der uddeler Bodilprisen, som er Danmarks ældste filmpris og i år blev uddelt for intet mindre end 73. gang.

Aftenens mest prestigefyldte pris, Bedste Film, kunne May el-Toukhy tage med hjem, men der var også priser til dramaets skuespillere.

Trine Dyrholm vandt prisen for Bedste Kvindelige Hovedrolle, mens Gustav Lindh, der spiller hendes stedsøn i filmen, fik prisen for Bedste Mandlige Birolle.

Filmens fotograf, Jasper Spanning, kunne lade sig hylde som Bedste Fotograf. Dermed sætter "Dronningen" endnu en trumf på et i forvejen overvældende år, hvor den har høstet stribevis af priser i både ind- og udland.

I "Dronningen" spiller Trine Dyrholm en kvinde, der forfører sin stedsøn. I motivationen for, at filmen skulle hædres som årets bedste, lød det fra Danske Filmkritikere:

- Det er både en film til tiden og en film, der vil sætte sig spor i filmhistorien som et vigtigt kunstnerisk og eksistentielt hovedværk.

Der var dog også plads til at hylde andre film og skuespillere, der har gjort det godt i årets løb.

Jesper Christensen triumferede, da han snuppede prisen for Bedste Mandlige Hovedrolle for sin portrættering af en bonde i vanskeligheder i Michael Noers "Før frosten", og Sofie Torp kunne tage sin allerførste Bodil hjem for Bedste Kvindelige Birolle som Daniel Ryes søster i filmatiseringen af Puk Damgaards roman "Ser du månen, Daniel".

Årets Æres-Bodil gik til makkerparret Wikke og Rasmussen for det, som Danske Filmkritikere fra scenen kaldte "deres store indsats for dansk familiefilm".

/ritzau/