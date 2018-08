Dronningen har accepteret prins Henriks ønske om gravsted

ROYALT: Det vakte stor opsigt både i Danmark og internationalt, da prins Henrik i august 2017 meddelte, at han ikke ønskede at blive stedt til hvile ved siden af dronning Margrethe i Roskilde Domkirke, som traditionen ellers foreskriver.

Men dronningen måtte affinde sig med prinsens beslutning, lyder det på et pressemøde på Château de Cayx i Sydvestfrankrig torsdag.

- Han var jo et frit menneske, og det var hans beslutning. Det accepterede jeg jo, siger dronningen.

Beslutningen brød med flere hundrede års tradition for, at danske regentpar begraves sammen.

Prinsens ønske var i stedet at blive kremeret, og at halvdelen af hans aske skulle spredes i de danske farvande. Den anden halvdel skulle sættes ned i en urne i den private have i Fredensborg Slotshave.

Pressemødet finder sted, et halvt år efter at prins Henrik døde 13. februar. Men prinsens aske er ikke spredt endnu, siger dronningen.

- Det kommer til at ske, men vi har ikke gjort alting, siger dronningen.

Den officielle anledning til pressemødet er, at den franske præsident, Emmanuel Macron, kommer på statsbesøg i Danmark 28. og 29. august.

Men det er første gang siden prinsens død, at der holdes pressemøde og dermed første gang, at dronningen offentligt taler om hans død og tiden efter.

Dronning Margrethe siger blandt andet, at opbakning fra befolkningen var med til at få hende og resten af familien igennem tiden efter prins Henriks død.

- Den måde, som folk sluttede op om os på, var virkelig noget af det mest rørende, jeg kan forestille mig, og det var en kæmpe støtte, at folk var så glade for at tale om det og mindes ham.

- Det blev til sådan en bølge, man red igennem det hele på. Det var virkelig positivt, og det var jeg meget glad for, siger hun.

BT skrev i august 2017, at prins Henrik ikke ville begraves sammen med dronningen i Roskilde Domkirke.

Prinsen understregede fem dage senere i et interview med Se og Hør, at beslutningen bundede i utilfredshed med, at han ikke er ligestillet med sin kone.

I september 2017 meddelte kongehuset, at en længere udredning af prinsens helbred viste, at han led af demens, hvilket blandt andet kunne betyde forandringer i væremåde og dømmekraft.

Diagnosen ændrede dog ikke på prinsens beslutning om gravstedet, lød det fra kongehuset.

Prins Henrik sov stille ind 13. februar 2018 på Fredensborg Slot. Det skete efter flere ugers indlæggelse på Rigshospitalet.

/ritzau/