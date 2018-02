Dronningen hilser på fremmødte sørgende på Fredensborg Slot

Dronning Margrethe var onsdag klokken 15 på Fredensborg Slot for at hilse på de fremmødte borgere.

Slottet blev prins Henriks sidste hvilested, inden han sent tirsdag aften sov stille ind. Onsdag er en lind strøm af borgere mødt op for at lægge blomster og på anden vis udvise sympati med kongefamilien.

De fremmødte på slottet omkring klokken 15 blev mødt med tak for deres tanker af dronning Margrethe. Regenten trådte ud på slotspladsen og hen til de fremmødte.

De blev mødt med et smil og et vink fra den sørgende dronning. Hun vekslede også kort et par ord med nogen af de fremmødte.

Dagen igennem er der blevet lagt blomster og andre minde-erkendelser ved Fredensborg og Amalienborg.

Ud over de to slotte får danskerne og andre mulighed for at give udtryk for sympati med kongehuset ved kondolencelister i porten i Det Gule Palæ i København i Amaliegade 18 samt i foyeren på Aarhus Rådhus.

