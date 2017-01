AALBORG: I anledningen af NORDJYSKE Mediers 250 års jubilæum fik Hendes Majestæt Dronningen lørdag overrakt en særlig pris ved en jubilæumsforestilling i Musikkens Hus.

Jubilæumsprisen, der er på 250.000 kroner, blev uddelt af NORDJYSKE Medier i samarbejde med virksomhedens ejer, Aalborg Stiftstidendes Fond.

NORDJYSKE Mediers ansvarshavende chefredaktør, Per Lyngby, begrundede prisen til Dronningen med, at hun i mange år i bøger, interviews og nytårstaler har udtrykt et stort engagement og vist en levende interesse for at forstå Danmarks fortid, så danskerne ved, hvor de kommer fra, hvem de er, og hvor de vil hen.

- Deres Majestæt, da De kom til verden, blev De straks et lyspunkt for Danmark og danskerne i den mørke tid under besættelsen. Nu har De i 45 år som regent været et stærkt samlingspunkt for Danmark og danskerne, og det siger vi tak for, lød det blandt andet fra Per Lyngby.

Nyttige og fornøjelige nyheder

Prisen har en direkte forbindelse til de fire aalborgensiske præster, der stiftede et patriotisk selskab og fra 2. januar 1767 udgav avisen "Nyttige og fornøyelige Jydske Efterretninger" med formålet at nytte og fornøje.

Avisen er udkommet lige siden; i mange år som Aalborg Stiftstidende og siden 1999 som NORDJYSKE Stiftstidende.

Smykke som symbol på pris

Dronningen takkede for prisen foran de cirka 1.000 gæster til jubilæumsforestillingen i Musikkens Hus og fik af formanden for Aalborg Stiftstidendes Fond, Jørgen Kjær Jacobsen, overrakt et smykke, som et synligt bevis på prisen.

Prisen på 250.000 kroner vil efter Dronningens ønske indgå i Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, der støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål.