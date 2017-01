AALBORG: Aalborg fik lørdag royalt besøg.

I anledning af NORDJYSKE Mediers jubilæumsforestilling i Musikkens Hus i Aalborg lørdag eftermiddag mødte Dronning Margrethe op for at overvære forestillingen og deltage i arrangementet i forbindelse med medievirksomhedens 250 år jubilæum.

Dermed havde byens borgere mulighed for at få et glimt af Hendes Majestæt Dronningen, som ankom med bil til pladsen foran Musikkens Hus lørdag kort før kl. 16.

Den røde løber var rullet ud i dagens anledning, og NORDJYSKE Mediers adm. chefredaktør Per Lyngby var blandt dem, der ledsagede Hendes Majestæt Dronningen ind i Musikkens Hus.

Jubilæumsarrangementet i Musikkens Hus er for inviterede gæster.