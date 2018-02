Dronningen tager på to ugers vinterferie

Dronning Margrethe rejser mandag traditionen tro på to ugers privat vinterferie i udlandet.

Ferien varer fra 26. februar til 11. marts, og kronprins Frederik er under ferien regent i Danmark. Det oplyser kongehuset.

Hvert år rejser dronningen på vinterferie. Sidste år var kronprinsen regent fra 19. februar til 6. marts, mens hun var udenlands.

Kongehuset oplyser, at ferien er privat og ønsker ikke at oplyse, hvor ferien går hen.

Tidligere har dronningen holdt vinterferie i Norge. Her har hun før været på skiferie med dronning Sonja af Norge.

Vinterferien holder dronningen, knap en uge efter at hun og hele Danmark har sagt farvel til prins Henrik ved en bisættelse tirsdag i Christiansborg Slotskirke.

Inden dronningen kan rejse på ferie, skal hun for en kort stund tilbage til arbejdet som regent. Fredag formiddag modtager hun ambassadører fra fem lande til audiens.

Ambassadørerne, som dronning Margrethe får i audiens, er fra New Zealand, Vatikanet, Guyana, Cambodia og Jamaica.

Dronningen takkede onsdag den danske befolkning for smukke blomster, for at have trodset kulden for at vise prinsen den sidste ære i slotskirken og for utallige skriftlige sympatitilkendegivelser.

I meddelelsen stod der, at opbakningen har rørt kongefamilien og har været med til at hjælpe familien igennem den svære tid.

- For mig og min familie har det været dybt bevægende at opleve den varme og sympati, der fra alle dele af det danske samfund er strømmet os i møde i forbindelse med prins Henriks død og bisættelse, skrev dronningen blandt andet.

Kongehuset har erklæret hofsorg til og med 14. marts. I sørgeperioden bæres der mørkt tøj ved offentlig fremtræden, og personale i uniform vil bære sørgebind på venstre overarm.

