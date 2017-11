Drop de dyre tillægsforsikringer i butikkerne

DANMARK: Vi kender alle situationen, når vi er i færd med at købe en ny telefon eller computer i den lokale elektronikforretning.

Lige før du sætter dankortet i automaten, kommer tilbuddet: Ønsker du at købe en forsikring til telefonen med det samme, så du er sikret bedst muligt i tilfælde af uheld og skader?

Selv om det kan være fristende at sige ja til det tilbud, så kan det ikke altid betale sig. Det fortæller Lea Markersen, der er jurist hos Forbrugerrådet Tænk.

- Tillægsforsikringer er en dyr måde at forsikre sig på. Køber du eksempelvis en computer, der koster i omegnen af 3000 kroner, så er det ikke ualmindeligt, at en tilhørende tillægsforsikring koster 1600-1700 kroner, fortæller hun.

Ved køb af mobiltelefoner og hårde hvidevarer som vaske- og opvaskemaskiner er en forsikring også ofte et fast tilbud i den samlede købspakke.

Men vi må ikke glemme, at den toårige reklamationsret allerede dækker en stor del af de skader, som kan opstå, fortæller Lea Markersen.

- Købeloven giver dig en reklamationsret, som dækker fejl og mangler på produktet, der opstår i løbet af de første to år. Det kan for eksempel være, hvis din computer eller dit tv pludselig får en fejl, som du ikke selv er skyld i, siger hun.

Når man tegner en forsikring på sin computer eller mobiltelefon, skal man også huske, at forsikringen kun dækker det ene produkt. Når computeren eller telefonen med tiden dør, så dør forsikringen også.

Derfor kan man med fordel tegne en elektronikforsikring som et tillæg til sin indboforsikring, lyder rådet fra Lea Markersen.

- Hvis man har brug for denne type forsikringsdækning, så siger vi, at det ofte vil være et langt bedre alternativ. I udgangspunktet dækker den nemlig alle husets elektroniske apparater.

- Det varierer dog fra selskab til selskab, hvordan denne dækning er, så husk lige at tjekke forsikringsbetingelserne på forhånd, understreger Lea Markersen.

En ting er at tabe en kop kaffe ud over computeren eller at smide telefonen på gulvet. Noget andet er, hvis en af tingene bliver stjålet.

Her er det vigtigt at huske, at ens indboforsikring dækker.

- Hvis du er blevet udsat for tyveri eller har haft indbrud i hjemmet, hvor tyvene er løbet med både iPads, computer og fladskærms-tv, så er det din indboforsikring, der skal dække, hvis du har sådan en, siger Lea Markersen.

Ud over elektronik og hårde hvidevare er briller, smykker og cykler også produkter, hvor vi ofte bliver tilbudt en forsikring i købsaftalen. Men heller ikke her er det altid nødvendigt at tegne en forsikring for hvert enkelt produkt.

Skulle man eksempelvis være uheldig at ødelægge sine briller, kommer ens ulykkesforsikring nemlig i spil. Det fortæller Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent hos Forsikringsoplysningen under Forsikring & Pension.

- I forhold til briller kan der godt være en sikring i forbindelse med din ulykkes- eller indboforsikring. Ulykkesforsikringen kan eksempelvis være udvidet til at dække brilleskader i forbindelse med en ulykke, siger hun.

Det samme gælder din indboforsikring, som også kan have en særlig cykelforsikring inkluderet.

Det gode råd fra Anja Lintrup Sørensen er derfor altid at undersøge, hvad ens forsikringer dækker, inden du siger ja til en tillægsforsikring i butikken.

FAKTA Det skal du tjekke, inden du siger ja til en tillægsforsikring Undersøg om din indbo- og ulykkesforsikring allerede dækker dét, som butikken ønsker at tilbyde dig.

Har du megen dyr elektronik derhjemme, kan det betale sig at lave en elektronikforsikring hos dit forsikringsselskab i stedet for at enkeltforsikre telefoner og computere hos forhandleren.

Husk, at du altid har 14 dages returret. Det gælder både på selve produktet, men også på den forsikring, du måtte have købt. Du kan derfor fortryde købet, hvis du efterfølgende finder ud af, at din forsikring allerede dækker.

Kilde: Anja Lintrup Sørensen.

/ritzau fokus/