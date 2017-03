BLOKHUS: Direktør John Andersen har opgivet sit bygge-projekt omfattende butikker og lejligheder på nordsiden af Blokhuset på Torvet i Blokhus.

Arealet, som hidtil har været benyttet som p-plads, er solgt.

Spar Hvetbo Fonden og forretningsmanden Per Kalstrup har købt arealet. Primært for at bevare de p-pladser, som ellers var udset til at forsvinde til fordel for butikker og lejligheder.

- Vi er glade og lettede over, at det er lykkedes at forhindre, at flere p-pladser i Blokhus centrum inddrages til nybyggeri, lyder det fra Spar Hvetbo Fondens formand Mogens Fransen.

- Vi har arbejdet på en overtagelse af arealet i længere tid, og vi har også holdt møde med kommunen om det, fortæller Christian Hem, der er næstformand i Spar Hvetbo Fonden.

- For os har det været meget vigtigt, at vi kan bevare antallet af p-pladser i det centrale Blokhus af hensyn til byens udvikling, siger Christian Hem.

- Hvis vi ser på Aalborg, kan vi konstatere, at folk strømmer til City Syd, fordi der her er gratis p-pladser. De handlende i Blokhus har i lang tid gjort opmærksom på, at det er nødvendigt at bevare p-pladserne i centrum, siger han.

- Nu har vi købt arealet nord for Blokhuset og dermed sikret, at det nuværende antal p-pladser bevares og samtidig kan vi glæde os over, at Jammerbugt Kommune anlægger et stort antal p-pladser på grunden, hvor tidligere Blokhus Turistkontor lå. Det er en god dag for Blokhus, siger Christian Hem.

Overrasket

John Andersen er noget forbløffet over, at Spar Hvetbo Fonden og Per Kalstrup melder ud, at de nu har overtaget arealet.

- Der er ikke skrevet under endnu. Jeg er ikke rigtig klar over hvem køberen er - det har jeg ikke kunnet få at vide, og jeg har ikke set nogen penge endnu, siger han, men tilføjer dog, at han har været i dialog med de nye ejere.

- Jeg har i lang tid forsøgt at få fonden og Kalstrup til at overtage arealet, men intet er sket, siger John Andersen.

- Foreløbig har det kostet mig 300.000 kr. at have arealet liggende. Jeg har ikke råd til fortsat blot at have arealet som gratis p-pladser. Derfor har jeg planlagt et byggeri med lejligheder og butikker. Og så er det da pudsigt, at der her i 11.-time inden mit byggeri går i gang pludselig bliver interesse for at overtage arealet. Men for mig er det helt ok, at p-pladserne nu bevares hvis det kan sikre byens udvikling, siger John Andersen, som overtog arealet fra Verner Bach.

- Jeg har tidligere tilbudt, at jeg vil sælge arealet for det samme, som jeg gav for det for år tilbage. Det gør jeg i byens interesse. Jeg skal ikke tjene på det, siger John Andersen.

- Hvis jeg vil bygge, finder jeg et andet sted, tilføjer han.

Christian Hem siger, at John Andersen selvfølgelig får den endelige underskrift på handlen.

- Det ved han udmærket. Men det kan godt være, at vi har været lidt for hurtige til at melde ud om handlen, siger Christian Hem.