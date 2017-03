ØSTERILD: den planlagte udvidelse af testcenteret i Østerild ville blandt andet betyde, at den nordligste mølle ville ødelægge det lille samfund Hjardemål Klit og de godt 20 fastboende mennesker.

Nu fortæller det lokalt valgte medlem af Folketinget for Venstre, Torsten Schack Pedersen, at han har lyttet til kritikken fra både borgere og vælgerforeninger og han vil på et møde torsdag i forligskredsen bag testcenteret arbejde på at få taget den nordligste af de tre møller ud af planen:

- Det er ikke rimeligt, at borgerne på stedet skal leve i usikkerhed om deres ejendomme, siger han og han vil også arbejde på, at med den planlagte udvidelse vil testcenteret i Østerild være fuldt udbygget.

Den ejer af en ejendom i Hjardemål Klit, som bliver mest berørt er Henrik Holm og han er positiv over for at politikerne har lyttet, men han synes stadig, at det er synd for de borgere, som bliver berørt af den sydligste af de tre møller.