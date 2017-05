Druknet mand var fra lokalområdet

HAVERSLEV: Politiet har nu indkredset, hvem der lørdag formiddag blev fundet død i Haverslev Havn i Jammerbugt Kommune. Det var en 62-årig mand fra lokalområdet, og politiet vurderer fortsat, at dødsfaldet skyldes en ulykke.

- Vi formoder, at han i løbet af natten til lørdag skulle op fra sin båd for at tisse, og i den forbindelse er han faldet ned i havnebassinet og druknet, siger politiassistent Michael Olesen fra Lokalpoliti i Hjørring.

Der var ingen vidner til ulykken da manden, ifølge politiets oplysninger, opholdt sig alene på båden.

Familien til den 62-årige er underrettet om dødsfaldet.