DSB: Kaffe og marcipanbrød til passagererne

KØBENHAVN: Selv om DSB ikke har kørt en salgsvogn gennem deres tog siden 2014, har togpassagerer siden 29. juni på nogle strækninger kunne købe kaffe, the, vand, nødder og marcipanbrød.

DSB forsøger at genoplive salget med en stationær salgsstation i toget. Indtil videre er det tænkt som et forsøg. Men forsøget har fået en flyvende start. Og nu tror DSB selv på, at det kan blive en permanent ordning.

Det fortæller underdirektør i DSB Kommerciel, Aske Wieth-Knudsen.

- Vi kan se, at vores salg er gået kraftigt op. Før vi indførte kaffen, solgte vi en snack-bag i toget. Vi kan sige så meget, at vi sælger ti gange så mange enheder, som før 29. juni. Så har vi har set en markant vækst, siger han.

- Vi vil evaluere på det i løbet efteråret. Der skal være et vis salg for at have en sådan ordning. Men hvis det fortsætter som de første cirka 14 dage, så er det rigtig godt, og så kan vi fortsætte med det.

I sin tid blev salgsvognen skrottet, fordi salget ikke løb rundt for DSB. Og der kommer ikke igen til at køre en vogn igennem DSBs tog, vurderer Aske Wieth-Knudsen.

Salgsvogn

- Økonomien er helt anderledes end i vores salgsvogn. Der var en medarbejder dedikeret til salgsvognen, siger han.

- Her er der tale om et smalt varesortiment, som bliver solgt af det personale, som alligevel er på toget. Der er ingen ekstra personale for at sælge den her kop kaffe. Her er det de medarbejdere, som sælger billetter.

Der kommer ifølge Aske Wieth-Knudsen ikke noget nyt personale på togene i fremtiden. Det sætter "nogle begrænsninger" på, hvad DSB kan tilbyde.

Den nye stationære salgsstation er ikke åben på hele rejsen. Den vil være åben på nogle strækninger i Intercity- og Lyntog. Her vil passagerne blive informeret over højttalerne, når det er muligt at købe fra udvalget.

/ritzau/