De unge er vendt tilbage: DSB melder om det største antal julerejsende i fem år

KØBENHAVN:Flere danskere har taget toget mellem landsdelene op til jul sammenlignet med sidste år.

DSB melder om 22 procent flere solgte billetter end i 2018.

Faktisk skal man fem år tilbage i tiden for at finde tilsvarende salgstal.

- Vi kan se, at især de unge er vendt tilbage til os. Det er der flere grunde til. Den ene er, at vi i højere grad har udbudt Orange og Orange Fri-billetter.

- Vi oplever også, at de unge efterspørger en mere bæredygtig julerejse, siger informationschef Tony Bispeskov, DSB.

Stigningen i billetsalget er udtryk for en tendens, som DSB har set gennem flere måneder, siger han.

- Siden juli har vi hver måned vundet markedsandele fra biler og busser i trafikken mellem landsdelene, siger Tony Bispeskov.

Selv om DSB melder om flere rejsende, er togtrafikken overordnet set gået planmæssigt.

- I dag, lillejuleaftensdag, er årets største rejsedag for os, og her er togene gået til tiden, siger informationschefen.

Når alt er forløbet efter planen trods det stigende antal rejsende, hænger det ifølge Tony Bispeskov sammen med, at juletrafikken i år er spredt ud over fire dage.

- Der har været fire dage til at afvikle juletrafikken, og derfor er det gået stille og roligt til trods for et stort antal rejsende, siger han.

Også på vejene er trafikken gledet uden problemer lillejuleaftensdag.

- Vi har ikke haft problemer, der har givet nævneværdige forsinkelser i trafikken.

- Faktisk minder det mest af alt om en mandag i sommerferien, lyder det fra Camilla Eghøj, der er vagthavende i Vejdirektoratets Trafikinformationscenter.

2. juledag regnes for at være den store hjemrejsedag, og her kan der ventes tæt trafik på vejene.

/ritzau/