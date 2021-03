DSB skal spare 500 millioner de næste fire år

KØBENHAVN:DSB skal spare 500 millioner kroner frem mod 2024.

Det oplyser DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen, til Ekstra Bladet.

Besparelserne vil være på 125 millioner kroner om året. De skal blandt andet hentes på billigere indkøb og mindre brug af konsulenter.

Derudover skal lokomotivførernes arbejdstid planlægges bedre, så en endnu større del af deres arbejdstid går med at køre tog.

Flemming Jensen siger, at der ikke er udsigt til nogen stor fyringsrunde, men at togselskabet vil være meget tilbageholdende med at genbesætte ledige stillinger.

Besparelserne skal ses i sammenhæng med, at DSB har mistet en række strækninger eller gør det i løbet af de kommende år.

Det gælder blandt kørsler over Øresund, Svendborgbanen og strækningen Vejle-Struer - kendt som den Den Skrå Bane.

Men Flemming Jensen understreger, at der uanset hvad løbende skal effektiviseres i DSB.

- Vi er jo et statsligt ejet selskab, og vi modtager knap fire milliarder kroner om året i betaling fra staten for den ydelse, vi leverer.

- Jeg synes næsten, at vi har et ekstraordinært ansvar for at gøre det så effektivt som muligt.

- Og for at retfærdiggøre vores egen eksistens skal vores ejere og kunder føle, at vi gør det lige så godt og effektivt som andre virksomheder, siger han til Ekstra Bladet.

DSB's samlede omkostninger beløb sig i 2020 til 9,2 milliarder kroner. Det svarer dermed til, at DSB skal skære omkostningerne med 5,5 procent frem mod 2024.

DSB har tidligere sat et mål om, at det fra 2030 skal kunne klare sig uden økonomisk hjælp fra staten.

I 2020 fik selskabet 4,8 milliarder kroner i statsstøtte.

Årene forinden har støtten været omkring 4 milliarder kroner om året, men sidste år har DSB fået over 900 millioner kroner i kompensation på grund af corona, der har ført til et fald i antallet af passagerer på 36 procent hos DSB.

DSB havde ved udgangen af sidste år 7044 fuldtidsansatte.

/ritzau/