Du dør af at sidde stille: Få bevægelse ind i hverdagen

DANMARK: Man tænker måske ikke lige over, at ens arbejde kan være medvirkende til, at man dør for tidligt. Men hvis dit arbejde er stillesiddende, så er der en høj risiko for, at lige netop dét sker.

Et forskningsprojekt på Columbia University Medical Center undersøgte for nylig 8000 personer over 45 år i arbejde med en aktivitetstæller eller skridttæller og fandt noget sigende, skriver The Guardian.

De medarbejdere, der - i deres vågne timer - var stillesiddende i mere end 13 timer om dagen, havde dobbelt så stor risiko for at dø for tidligt i forhold til de medarbejdere, der var inaktive i 11,5 timer om dagen.

Forskerne konkluderede derfor, at et stillesiddende kontorarbejde over tid har en negativ påvirkning a la rygning, hvorfor der burde være en tilsvarende sundhedsadvarsel mod stillesiddende arbejde, som de advarsler man kender fra cigaretpakkerne.

FAKTA Inaktivitet er en dræber Inaktivitet er skyld i 3,1 millioner sygefraværsdage om året.

Inaktivitet er årsag til syv-otte procent af alle dødsfald og årsag til 100.000 indlæggelser om året.

Inaktivitet er skyld i 50.000 tabte leveår hvert år.

Kilde: Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø, Velfærd og Offentlig administration

Det er derfor ikke nok med lidt motion hist og her, hvis man sidder stille på kontoret, kører til og fra jobbet og sidder foran tv’et om aftenen.

Men hvordan får man så lidt ekstra bevægelse og motion ind i løbet af sin dag? Det giver ergoterapeut Bettina Gerbola fra Ergoproces nogle bud på her.

Bygget til bevægelse

Det er vigtigt at forstå, at vores krop er bygget til bevægelse, så derfor har man brug for skiftende arbejdsstillinger i løbet af dagen, siger ergoterapeuten.

- Skift mellem siddende, stående og gående i løbet af arbejdsdagen, og gør det så meget som muligt. Hent kun et glas vand eller en kop kaffe ad gangen, eller gå hen og tal med en kollega i stedet for at sende en mail, siger Bettina Gerbola.

Gør bevægelse til en positiv ting, som man måske ligefrem laver en konkurrence ud af med sine kolleger.

- Man skal se alle de små ture som et gode, i stedet for at se det som noget der er surt, siger ergoterapeuten og fortsætter:

- Man kan også forkorte sin frokostpause med fem minutter og så gå en tur rundt om bygningen, inden man sætter sig igen. Det er desuden også godt for fordøjelsen, siger Bettina Gerbola.

Små øvelser

Af små øvelser, som man let kan putte ind i en arbejdsdag, nævner Bettina Gerbola balancetræning.

- Brug lige 15 sekunder på at stå på det ene ben og siden det andet. Det kan man gøre, når man har en tænkepause eller taler i telefon, og det træner både mavemusklerne og din stabiliseringsmuskel, så du også får en mere rank holdning, siger hun.

I forhold til siddestillingen på kontorstolen, så variér også der.

- Sid lidt højt oppe på stolen, som om man er på vej til stående stilling, og gør det til en sport at variere din siddestilling i løbet af dagen, siger Bettina Gerbola.

Og sidst men ikke mindst så husk, at skærmen skal være placeret, så man kigger skråt ned på den, hvilket er godt for nakken, og tag trapperne i stedet for elevatoren, anbefaler ergoterapeuten.

/ritzau fokus/