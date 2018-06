Du kan dø: Ulovlige stoffer nu endnu farligere

DANMARK: Ulovlige stoffer solgt på gadeplan er de senere år blevet renere og derfor farligere, vurderer Sundhedsstyrelsen på baggrund af myndighedernes overvågning af markedet.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Overvågningen udføres sammen med Rigspolitiet, Skat og de tre retsmedicinske institutter i København, Aarhus og Odense.

Den viser, at renheden i kokain er på det højeste niveau i mere end 20 år, skriver styrelsen. Renheden lå i gennemsnit på 60 procent sidste år. Til sammenligning var den i gennemsnit 37 procent i 2015.

Det høje gennemsnit dækker over en stor variation. Der er fundet kokain med en renhed på alt fra 6 til 89 procent. Det betyder en større risiko for overdosis, vurderer Sundhedsstyrelsen.

For ecstasy er styrken også steget det seneste år. Men det er nødvendigvis ikke synligt for forbrugerne. Tabletterne vokser ikke tilsvarende i størrelse.

Styrelsen har fundet tabletter med 223 milligram MDMA, der er det aktive stof i ecstasy. I gennemsnit var der 155 milligram MDMA i tabletterne i 2017, hvilket ifølge styrelsen er "meget højt sammenlignet med tidligere år".

- Grundlæggende er der tale om et uforudsigeligt marked. Der kommer nye stoffer og nyere blandinger til hele tiden, siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kari Grasaasen.

Hun forklarer, at Danmark på mange måder afspejler udviklingen i Europa.

Det gælder også indtag af fentanyl-analoger, som er kommet til Danmark, og som har kostet flere personer livet i Danmark i 2017.

- Det er en stofgruppe, der for alvor er dukket op på det europæiske marked inden for de senere år, siger Kari Grasaasen:

- Det har også været skræmmende, at analogerne har været pakket i medicinlignende pakker, men så viser det sig at være et af de her fentanyl-analoger.

- Du tror, du tager noget medicin, og så tager du noget illegalt produceret, som er meget stærkere.

Styrken i fentanyl-analogerne vurderes at være 75 til 10.000 gange stærkere end morfin.

Ulovlige stoffer er årligt skyld i omkring 250 dødsfald, oplyser Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/