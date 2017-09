Du må vente længe på iPhone X

MOBILER: Apple kan måske først mætte efterspørgslen efter iPhone X i første halvår 2018.

Det skriver meremobil.dk.

Et prisskilt på 8.899 kroner og 10.249 kroner for henholdsvis 64 og 256 GB versionen af iPhone X lægger ikke en dæmper på købelysten blandt Apples fans. Det er som om, at uanset prisen sælger iPhone sig selv.

Ifølge analytiker Ming-Chi Kuo fra KGI Securities vil Apple få mere end svært ved at imødekomme efterspørgslen på iPhone X.

KGI forventer et salg på 40 millioner stk. af iPhone X inden udgangen af i år. Det vil reelt sige fra 3. november til 31. december - en forholdsvis kort periode.

Angiveligt skulle det være OLED-skærmen med afrundede hjørner, der holder produktionshastigheden nede, og teknologien til ansigtsgenkendelse hjælper heller ikke på tempoet, skriver GSMArena.

KGI forventer først, at Apple indhenter efterspørgslen i første halvdel af 2018. Dermed må vi forvente lange restordrelister rundt omkring hos forhandlerne.

Kort efter offentliggørelsen af iPhone X sagde flere danske teleselskaber til MereMobil.dk, at prisen ikke var en hindring for et stort salg af iPhone X. iPhone 8 og iPhone X vil dele salget fifty-fifty, lød det fra teleselskabet 3.

YouSee var heller ikke i tvivl om, at der vil være mange kunder til iPhone X.

iPhone X vil kunne købes i Danmark fra 3. november 2017. Forsalget starter den 27. oktober.

Apple har ofte haft svært ved at levere det antal telefoner kunderne efterspørger. I mobilbranchen er Apple kendt som de allerbedste til at styre udbud/efterspørgsel. Mangel på varer kan nemlig, i nogle tilfælde, være med til at booste interessen for et produkt. Så restordre kan vendes positivt, hvis ens brand er stærkt nok.

