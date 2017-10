Dumme dødbolde blev dyre

FODBOLD: Vendsyssels forsøg på at holde trit med de øvrige tophold i NordicBet Ligaen led mandag aften et alvorligt knæk, da de hjemme i egen hule blev slået 1-3 af Esbjerg.

Det var egentlig ikke, fordi Esbjerg udspillede Vendsyssel. Sidstnævnte blev bare aldrig rigtigt farlige, og omvendt var Esbjerg knivskarpe på dødbolde.

Første mål faldt allerede i det niende minut, da Mathias Kristensen smækkede et frispark ind i feltet. Den kom Yuri Yakovenko over efter en lille afretning, og så var Nicolai Flø chanceløs i Vendsyssel-målet.

10 minutter senere var det så et hjørnespark - også fra Mathias Kristensen - som hjemmeholdet ikke kunne håndtere, og foran mål dukkede Rodolph Austin så op og headede uimodståeligt 0-2-målet ind.

Kort før pausen blev det også 0-3, da endnu en frisparksbold fra Mathias Kristensen fandt en rødbluset foran mål. Denne gang var det Eggardo Schetino, der blev noteret for målet.

Erik Rasmussen reagerede ved at ændre på den midtbanen i pausen. Ud gik Moses Opondo og Ninos Gouirye og ind kom Kasper Povlsen og Emanuel Ogude. Om den ændring gjorde det alene, eller pausesnakken også spillede ind, skal være usagt her, men Vendsyssel virkede mere aggressive og mere boldfaste i anden halvleg.

Derfor var det heller ikke ufortjent, da Christian Moses efter en god time kunne reducere med et fladt spark ved den fjerne opstander.

Efter målet var det stadig Vendsyssel, der var bedst. De pressede højt og hårdt og fik Esbjerg til at begå flere frispark. Men Jeppe Højbjerg i Esbjerg-målet blev ikke rigtigt testet.

Med ti minutter igen kom hjemmeholdet i overtal, da gæsternes Yuriy Yakovenko modtog sit andet gule kort. I det hele taget var der appeller fra Vendsyssel-holdet for flere både gule og røde kort i slutfasen, hvor Esbjerg virkede trætte og ofte kom for sent i duellerne, men det ville dommer Henrik Overgaard ikke høre noget om.

Kort før tid fik Emanuel Ogude en kæmpe mulighed for at reducere yderligere, da Jakob Hjorth flot headede ham helt fri efter et indlæg, men Jeppe Højbjerg reddede til hjørnespark.

Dermed endte det med et nederlag til Vendsyssel.