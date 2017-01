BRØNDERSLEV: Lørdag modtog politiet en anmeldelse om, at der ved 16-tiden var blevet stjålet en taske fra Restaurant Hedelund i Nørregade i Brønderslev. Tasken indehold blandt andet kørekort og Dankort, men også en iPhone 6, der havde slået sporingsværkstøjet "Find my iPhone" til. Via telefonens software kunne Nordjyllands Politi spore den til Færøgade i Aalborg - og sammenholdt med oplysninger fra restauranten, muligvis fra et betalingskort, gæstede politiet en helt konkret adresse i Færøgade. Ifølge politikommissær Carsten Kjær, Lokalpoliti Frederikshavn, blev en mand og en kvinde sigtet i sagen, men politiet fandt dog ikke telefonen.tn