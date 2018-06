Durmisi om VM-fravalg: Vinderen har altid ret

FODBOLD: Det føltes som en kæmpe mavepuster for Riza Durmisi, da han blev fravalgt til VM-truppen af landstræner Åge Hareide.

Det siger Durmisi i et interview med BT, få dage inden Danmark på lørdag skal møde Peru ved VM-slutrunden i Rusland.

Durmisi fortæller, at Hareide ville have mere defensivt orienterede spillere med.

Og han forklarer, at Danmarks taktik med lange indkast og lange afleveringer fra forsvaret ikke passer specielt godt med hans egen spillestil.

- Det har jo virket. Vinderen har altid ret.

- I og med at jeg ikke er med, har Åge valgt spillere, som er højrebenede på min position, samtidig med at han har udtaget spillere, der kan (kaste) lange indkast, som jeg ikke kan, siger Durmisi til BT.

Højrebenede Jens Stryger Larsen samt Ipswich-backen Jonas Knudsen er udtaget til pladsen som venstreback.

- Det gør specielt ondt, når jeg har været en del af truppen siden dag et, hvor Åge tog over, men jeg er mere motiveret end nogensinde. Jeg har fået mere hår på brystet af denne her oplevelse.

- Det højeste, man som fodboldspiller kan opnå, er nok en VM-slutrunde, og det har jeg så mistet, siger Betis-backen.

Han kalder det sit livs skuffelse, som han stadig ikke er kommet sig over.

Durmisi roser dog Hareide og assistenttræner Jon Dahl Tomasson for den simple taktik med lange bolde.

- Jon Dahls taktiske genistreger har gjort, at vi med lange bolde fra forsvaret har forvirret modstanderne. Det har fungeret, og det er virkelig godt for dansk fodbold, siger han.

Durmisi er ikke den første spiller, der udtrykker skuffelse over Hareides VM-udtagelse.

Tidligere har VM-fravalgte spillere som Daniel Wass og Andreas Bjelland kritiseret Hareides dispositioner og forklaringer.

