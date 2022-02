Dyb skuffet Shakhwan: Det er tyveri af den danske stat, når de beholder bilen

STAVANGER:- Hvad sker der med bilen, spørger Shakhwan Hamah Ameen, da Nordjyske ringer til ham i Norge. Han har endnu ikke talt med sin advokat, så Nordjyske er den første til at fortælle ham, hvad straffen er blevet for at køre vanvidskørsel på Hirtshals-motorvejen. Han blev for en uge siden dømt for at have kørt mindst 228 km i timen, og i dag klokken 13 var dommeren klar med straffen.

- Bilen er fortsat konfiskeret, svarer jeg og fortæller, at han desuden skal i fængsel i 20 dage.

- Jeg er vældig skuffet. Det er tyveri af den danske stat. Danmark har stjålet min bil.

Han har som sagt ikke drøftet sagen med sin advokat, men står det til Shakhwan Hamah Ameen bliver dommen for vanvidskørsel nu anket til Landsretten.

I retten i Hjørring fik nordmanden som sagt en straf på 20 dages fængsel, bilen forbliver konfiskeret, han mister kørekortet (dog ikke retten til at køre knallert) og får forbud mod at rejse ind i Danmark i seks år.

Lamborghinien ses her i politiets varetægt efter den blev beslaglagt i oktober. Arkivfoto: Torben Hansen

Shakhwan Hamah Ameen bor i Stavanger og var tiltalt for at have kørt mindst 228 kilometer i timen på Hirtshalsmotorvejen torsdag 7. oktober 2021 kl 19.02.

Da han for en uge siden var i Hjørring, talte NORDJYSKE med ham, og han fastholdt, at han ikke har kørt for stærkt, og at det slet ikke var ham, færdselspolitiet fotograferede den oktoberaften. Men en anden vanvids-billist

- Derimod viser videoen, som vi så i retten i dag, fra den politibil, der forfulgte mig til Hirtshals, at jeg kørte omkring 140-150 km/t. Det er ikke min bil, som politiet målte til at køre 236 kilometer i timen.

Han kørte i en Lamborghini Huracan Spider, som nordmanden netop havde købt i Tyskland og bilen bar stadig tyske prøveplader. Bilen har været konfiskeret siden oktober, og det er rimeligheden i, at han straffes med at miste en bil til to millioner kroner for at køre for stærkt, som Shakhwan Hamah Ameen i samarbejde med sin forsvarer ønsker skal forelægges EU-domstolen.

Loven om vanvidskørsel, som den kalde,s trådte i kraft 31. marts 2021. Siden er der blevet beslaglagt mange dyre biler, efter at deres førere er blevet stoppet for at køre for stærkt.

I december skrev vi således på nordjyske.dk, at politiet beslaglægger en bil i Nordjylland omkring hver fjerde dag på grund af vanvidskørsel. Og det er især store og nyere biler som Tesla, Mercedes, BMW, Audi og en enkelt Lamborghini (ejes af Shakhwan Hamah Ameen), der holder i politiets garage.