Dykkere bokser med redningsplan for thailandske drenge

Guvernøren i den thailandske Chiang Rai-provins, hvor 12 fodbolddrenge og deres træner er spærret inde i et oversvømmet grottekompleks, siger, at drengene er ved at lære at dykke.

På en pressekonference fredag kort før midnat lokal tid siger han ved grotten, at drengene "kom ind ved grottens indgang, og de kommer ud af grottens indgang".

Avisen The Guardian rapporterer fra pressekonferencen og fortæller, at der har været forlydender om, at myndighederne ville forsøge at få drengene ud af grotten i nat.

Dels er der rapporter om, at der bliver mindre og mindre ilt i grotten, dels er der frygt for monsunregnen, der vil gøre oversvømmelsen værre.

Guvernør Narongsak Osottanakorn bliver spurgt, om de vil prøve at få drengene ud i nat, hvis det begynder at regne.

Han svarer nej.

- De kan endnu ikke dykke.

Men han siger også ifølge den britiske avis, at drengene er ved at lære at dykke.

De 12 drenge og deres fodboldtræner har befundet sig omkring fire kilometer inde i grotten i 13 dage. De løb ind i grotten og blev overrasket af buldrende regn, der oversvømmede grotten.

De blev fundet mandag, og siden har dykkere og redningsfolk hjulpet dem dybt inde i mørket, hvor de sidder på en mudderbanke.

Det menes, at myndighederne vil forsøge at lære drengene så mange dykker-egenskaber, at de kan komme ud med hjælp fra de uddannede dykkere.

Vandet ventes først at trække sig tilbage om fire måneder, når regntiden slutter.

