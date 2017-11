Dylans guitar solgt for svimlende beløb

USA: En guitar, som Bob Dylan spillede på under koncerter i 1970’erne, er solgt for knap 400.000 amerikanske dollar på en auktion i USA.

Det svarer til 2,5 millioner danske kroner.

Instrumentet, som er en westernguitar fra 1963, blev solgt på Heritage Auctions i Dallas til en anonym køber, skriver nyhedsbureauet AP.

Den amerikanske sanger og sangskriver spillede op den i 1971 under George Harrisons koncert for Bangladesh i New York.

Bob Dylan brugte den også under turnéen Rolling Thunder Revue, hvor Joan Baez og en række andre kunstnere deltog, fra oktober 1975 til maj 1976.

Guitaren blev for mange år siden købt af Dylans instrumentmager Larry Cragg. Kvitteringen for købet fulgte med i salget hos Heritage Auctions.

Af kvitteringen fremgår det, at Cragg købte instrumentet af Dylan for 500 dollar.

En elektrisk guitar af mærket Fender Stratocaster, som Bob Dylan spillede på ved Newport Folk Festival i 1965, blev solgt for næsten en million dollar for fire år siden.

Det specielle ved Dylans optræden på Newport Folk Festival 1965 var, at han der besluttede at spille elektrisk. Det skabte en del ballade blandt hans fans.

Senere spillede han i Manchester i Storbritannien, hvor en tilhører, der var rasende over, at Dylan satte strøm til musikken, råbte "Judas" mod scenen.

Dylan svarede: "Jeg er ikke enig. Du er en løgner". Derpå sagde han henvendt til sit band: "Spil den skide højt".

Derpå tog bandet fat på hittet "Like a Rolling Stone".

