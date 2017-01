SILKEBORG: Selv om Lars Larsen først og fremmest er kendt for at have gjort Jysk-butikkerne til en international milliardforretning, omfatter hans forretning også en del andre virksomheder.

De er samlet i Lars Larsen Group, der netop har afsløret sin bundlinje for det forskudte regnskabsår 2015/16.

Den ender med et driftsresultat på 2,8 milliarder, hvoraf Jysk-butikkerne stod for langt størstedelen af overskuddet.

- Men der er grund til at være tilfreds med, at en række af de øvrige selskaber også klarer sig rigtig godt. Specielt Bolia og Actona Company har leveret meget flotte resultater, siger Lars Larsen i en kommentar til regnskabet.

Til gengæld omfatter møbelmilliardærens portefølje også selskaber, der ikke løber rundt og sammenlagt trækker regnskabet ned med 42 millioner kroner.

- Jeg har altid sagt, at man skal turde investere på langt sigt og tro på projekterne, selv om de ser svære ud.

- Det handler om at have den nødvendige tålmodighed, og Bolia er jo et godt eksempel på en virksomhed, som det tog nogle år at gøre profitabel, men som nu er en rigtig god forretning, siger han.

I pressemeddelelsen om årsregnskabet fortæller Lars Larsen også, at han nu har oprettet den såkaldte Jysk Fond. Den kommer til at eje en mindre procentdel af Lars Larsen Group og skal på sigt uddele penge til gode formål til gavn for Danmark og danskerne.

/ritzau/