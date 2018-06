Varmebølge: Dyr tørke for landmænd

THY-MORS: Regn kan ikke ændre på, at høstudbyttet tegner til at blive mellem 20 til 25 mindre i år. Især for forårssåede afgrøder som vårbyg.

- Det er helt klart vårbyggen, som er hårdest ramt. Der har varmen allerede medført uoprettelige skader, som ikke kan reddes med regn. Men det gælder generelt alle afgrøder, der er såede om foråret, siger Michael Riis, planteavlskonsulent ved LandboThy.

- Det er det samme i både Thy og på Mors. Det er store dele af vores område, hvor det absolut er kritisk, tilføjer han.

Selv majsen, der trives med sol og varme, trænger til vand. Efterårssåede afgrøder som vinterraps, byg, hvede og rug kan fortsat reddes, hvis regnen kommer.

- Hvis varmen fortsætter en måned endnu, vil høstudbyttet blive endnu mindre, end det ser ud til nu. Men jeg tør ikke sætte procenter på, siger Michael Riis.