E-avisen bliver endnu mere brugervenlig

NORDJYLLAND: Fra i dag får NORDJYSKE’s abonnenter E-avisen i en ny og forbedret app. Fra middagstid i dag vil forbedringerne ligge som en opdatering i App Store.

Første gang, man logger på efter opdateringen bliver man automatisk guidet igennem, og skulle man komme til at klikke væk fra vejledningen, kan den hurtigt findes frem igen ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne.

Ændringerne er lavet for at give brugerne en bedre oplevelse, især de, der læser avisen på deres mobiltelefon år glæde af ændringerne.

Fordelene ved den nye app er bl.a. at man ikke skal blade sig igennem alle lokalsektionerne. Man foretager et forvalg af sin foretrukne lokalsektion, men det kan naturligvis til hver en tid ændres, hvis man er interesseret i en anden lokalsektion.

Den nye E-avis fylder mindre ved download, og app’en giver et bedre overblik, der gør det nemt at finde gamle aviser og tillæg. desuden kan man læse alle ugeaviser i app’en. Ellers er E-avisen den fortsat som du kender den, med det samme indhold som i den trykte avis. Du kan også nemt søge og gå tilbage i avisarkivet via app’en.