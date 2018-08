E-sport: Thybo skifter til FCK

THISTED: Det begyndte som hygge og afslapning, da Nikolaj Kristensen fra Thy i femte klasse begyndte at spille Counter Strike. Siden har han gjort karriere inden for e-sport, og nu tager Nikolaj Kristensen endnu et skrig op ad stigen efter et skifte til et af Danmarks bedste e-sport-hold, North. Det meddeler klubben i en pressemeddelelse.

Nikolaj Kristensen har siden 2016 spillet for Heroic, som i en byttehandel får Daniel Mertz fra North. Heroic er nummer 23 i verden, mens North er nummer 11.

- Jeg er glad for at få muligheden for at prøve mig selv af i nye omgivelser og håber samtidig alt det bedste for Heroic. Jeg har kun gode ting at sige om Heroic og RFRSH (som ejer Heroic, red.). På den anden side er det godt at komme til et nyt hold. North er en af de bedste hold i Danmark og et hold med store ambitioner, siger Nikolaj Kristensen.

I første omgang gælder aftalen mellem de to klubber indtil 1. oktober. Direktøren for North, Jonas Svendsen, er glad for handlen.

- Nikolaj er en spiller med et højt niveau, og trods sin unge alder har han allerede spillet på nogle af de største scener i verdenen. Efter at have snakket med Alexander (træner) og "Valde", som har spillet med "Niko" i flere måneder, tror jeg på, at Nikolaj kan hjælpe holdet i de kommende to måneder, siger Jonas Svendsen.