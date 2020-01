Ebbe Sand: At blive assistent er en unik mulighed for mig

FODBOLD:Ebbe Sand overtog fredag jobbet som assistent på fodboldlandsholdet efter Jon Dahl Tomasson, som tidligere i januar blev cheftræner i Malmö FF.

Frem til sommer bliver Ebbe Sand assistent under landstræner Åge Hareide, og det er han stolt over.

- Det er det danske landshold. Det giver en fantastisk glæde og stolthed at repræsentere sit eget land. Jeg kender følelsen som spiller og har tidligere været med som angrebstræner.

- Det er selvfølgelig en unik mulighed at få på et sent tidspunkt, qua at Jon nu er cheftræner i Malmö.

- Det er en fed mulighed for at være med til at bidrage til, at vi kan få en succesrig slutrunde på hjemmebane, siger Ebbe Sand.

Lysten til at tage imod jobbet var der, lige fra Dansk Boldspil-Union (DBU) og Hareide prikkede til Ebbe Sand.

- Fra jeg blev kontaktet første gang, var jeg sikker på, at det var noget, jeg rigtigt gerne ville. Der har ikke været nogen betænkeligheder, siger Ebbe Sand.

Nu venter der en landsholdssamling i marts med kampe hjemme mod Færøerne og ude mod England, men der venter allerede en masse opgaver inden da.

- Jeg har et godt kendskab til alle spillere, men jeg kommer endnu tættere på nu. Jeg kommer til at have en del rejser, hvor jeg ser og snakker med spillerne, forklarer Ebbe Sand.

I sin aktive karriere deltog Ebbe Sand i to EM- og to VM-slutrunder i årene fra 1998 og frem til 2004. Efterfølgende var han fra 2008 til 2014 angrebstræner under Morten Olsen.

- Jeg har en erfaring omkring slutrunder både som spiller og træner, hvor jeg var med i seks år under Morten Olsen.

- Og jeg ved, hvad det kræver for at få succes ved en slutrunde, siger Ebbe Sand.

Til gengæld har han aldrig været cheftræner for et fodboldhold.

- Jeg har alle de andre ting. Det kan jeg sagtens kompensere for. Det er jo ikke sådan, at jeg aldrig har været ude på træningsbanen, påpeger Ebbe Sand.

/ritzau/