Ebbe Sand bliver sportsdirektør i Brøndby

FODBOLD: Det oplyser Brøndby onsdag i en fondsbørsmeddelelse. Sand bliver officielt præsenteret på et pressemøde klokken 13.

46-årige Ebbe Sand afløser Troels Bech i chefstolen i Brøndby. I september meddelte Troels Bech, at han forlader klubben ved årsskiftet, hvilket betød, at Brøndby i et stykke tid har været på jagt efter Bechs arvtager.

Ebbe Sand har en stor karriere som spiller bag sig, og i 1990’erne var han en målsluger for Brøndby-holdet. Sidenhen skiftede han til tyske Schalke 04, hvor han fik stor succes.

Det er samtidig blevet til 66 landskampe for Danmark. Sand var blandt andet en del af det danske VM-hold i Frankrig i 1998, hvor Danmark nåede frem til kvartfinalen.

Ebbe Sand scorede et legendarisk mål i ottendedelsfinalen mod Nigeria, da Michael Laudrup vippede bolden hen til ham. Efter et smart træk med hovedet sendte Sand bolden i mål.

Efter 4-1-sejren over Nigeria blev Danmark sendt ud af VM i kvartfinalen efter et nederlag til Brasilien.

Ebbe Sand blev efter sin aktive karriere ansat i Silkeborg, hvor han fra 2006 til 2007 varetog en række forskellige roller. Blandt andet var han en kort overgang sportschef.

Fra 2008 til 2014 var han tilknyttet det danske landshold som angrebstræner, hvor han forsøgte at lære fra sig.

I 2014 flyttede Sand og familien til Dubai af familiære årsager.

/ritzau/