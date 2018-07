Ecuadors præsident bekræfter snak om Assange med briter

Ecuadors ambassade i London er tilsyneladende ved at være træt af at give husly til WikiLeaks-grundlæggeren Julian Assange.

47-årige Assange, der har opholdt sig på den ecuadorianske ambassade i seks år, skal "på et tidspunkt" forlade den, siger Ecuadors præsident, Lenin Moreno, fredag ved en begivenhed i Madrid.

Lenin Moreno fortæller også, at han har diskuteret sagen med den britiske regering.

Meldingen kommer få dage efter, at spekulationer brød ud i avisen Sunday Times og på hjemmesiden The Intercept, som den amerikanske undersøgende journalist Glenn Greenwald står bag.

Ifølge Glenn Greenwald rejste Ecuadors præsident sidste fredag til Storbritannien.

Her mødtes han angiveligt med embedsmænd for at færdiggøre en aftale, der betyder, at beskyttelsen af Julian Assange vil blive trukket tilbage. Derefter vil Assange blive overdraget til de britiske myndigheder.

Ecuadors præsident har ikke bekræftet en sådan aftale, men fortæller altså fredag, at han er i kontakt med den britiske regering og ønsker, at Assange skal forlade ambassaden.

Australskfødte Julian Assange har opholdt sig på Ecuadors ambassade i London siden 2012.

Han frygter at blive udleveret til USA, hvor han risikerer at blive tiltalt for at have offentliggjort hemmelige oplysninger fra de amerikanske krige i Afghanistan og Irak.

De svenske myndigheder har tidligere ønsket Assange udleveret for anklager om voldtægt, men anmodningen blev trukket tilbage i 2017.

Storbritannien har dog fastholdt arrestordren på ham. Det skyldes, at WikiLeaks-grundlæggeren ikke overholdt betingelserne for løsladelse mod kaution, da han søgte tilflugt på ambassaden.

Ecuador gav Assange statsborgerskab i januar. Det var et mislykket forsøg på at sikre ham diplomatisk immunitet, så han kunne forlade ambassaden i London uden at blive anholdt af de britiske myndigheder.

/ritzau/