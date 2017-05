Effektive letter dukker Danmark

Ishockeylandsholdet indledte fremragende, men tabte siden pusten i VM-premieren

KÖLN: Ishockeylandsholdets jagt på en plads i VM-kvartfinalen har fået et alvorligt leverstød allerede efter første kamp i turneringen i Köln.

Danmark tabte premierekampen med 0-3 til Letland, og det nederlag kan blive meget dyrt i det samlede regnskab, hvor letterne på forhånd ligner en direkte konkurrent.

En dansk indsats med både lys og skygge fusede ud i et unødvendigt - og unødvendigt stort - nederlag, fordi Letland var bedre til at udnytte sine gode perioder.

Mens et frustreret dansk hold desperat forsøgte at komme tilbage i slutfasen, var der fest og rabalder i Lanxess Arena, hvor letterne vandt både på isen og på tribunerne.

Det var unødvendigt, at det skulle ende sådan, for i kampens første 20 minutter viste det danske mandskab fremragende spil og lignede på alle måder et bedre hold end Letland.

Der var substans i spillet, og det var rent uheld, at der ikke kom udbytte af de to powerplay i en første periode, som danskerne dominerede med hele 18 skud mod det lettiske mål.

Men som altid handler det om at få udbytte af sine gode perioder, og det blev dyrt, at Danmark ikke udnyttede sine muligheder i kampens første tredjedel.

Blot tre minutter inde i anden periode gik det nemlig galt. Sebastian Dahm kunne ikke fastholde en lettisk afslutning, og så kunne Gints Meija sætte returpucken i mål til baltisk 1-0-føring.

Målet ændrede kampbilledet, fordi den uventede medvind løftede letternes spil. Hvad værre var, skabte det også en uforståelig usikkerhed hos danskerne, der ikke længere havde styr på kampen.

Flere misforståelser i backlinjerne kunne være blevet kostbare, og da Nikolaj Ehlers på en friløber endelig fik muligheden for at bringe Danmark tilbage i kampen, blev han tacklet i skudøjeblikket og brækkede staven.

Med sine enormt hurtige skøjter var Ehlers generelt farligste dansker, men misbrugte chancer og en frustrationsudvisning trækker ned i bedømmelsen af NHL-stjernen.

Bagud 0-1 kom danskerne målbevidste på isen til tredje periode, men blev nærmest omgående dukket på ny.

Dårlig organisation i Danmarks forsvarszone gav modstanderne let spil, og en helt udækket Miks Indrasis sendte pucken ind bag Dahm, der denne gang var chanceløs.

En potentiel dansk slutspurt blev forpurret af udvisninger til overivrige spillere, der kom for sent i tacklingerne, og med to mand i undertal måtte Danmark indkassere et tredje mål til de noget misvisende slutcifre 0-3.

Nu har landstræner Jan Karlsson et døgn til at forberede sit hold på søndagens opgave, der bliver endnu sværere.

Her venter et ungt og talentfuldt amerikansk mandskab, der er på hævntogt efter det overraskende åbningsnederlag til Tyskland.