Efter 38 år: Slagterforretning har drejet nøglen for sidste gang

NØRRESUNDBY: Søndag besluttede Slagter Ole på Skrågade i Nørresundby at lukke forretningen fra og med dags dato.

Det oplyser forretningen i et opslag på Facebook.

Ole René Sørensen skriver, at han har drevet butik i Nørresundby i 38 år.

"Det er en veldrevet butik, men i 2017 var der en række udefrakommende begivenheder, som gjorde at jeg kom ud med et underskud. Det har ikke været muligt at rekonstruere butikken her i 2018, hvilket nu har fået den konsekvens at jeg, af økonomiske og helbredsmæssige årsager, må lukke Slagter Ole", skriver han.

I opslaget takker Ole René Sørensen sine medarbejdere, kunder og familie.

Desuden beklager han og skriver, at han er oprigtig ked af, at det skulle gå sådan med hans butik.

Her fra 2015 hvor gymnasielelever fra Aalborg Katedralskole arbejdede hos Slagter Ole i forbindelse med Operation Dagsværk. Arkivfoto: Daniel Bygballe