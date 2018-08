Mali skal til stemmeurnerne efter omstridt præsidentvalg

Næsten tre måneder efter første runde af et omdiskuteret præsidentvalg i Mali skal landets indbyggere til stemmeurnerne igen. Det skal ske den 28. oktober.

Her skal malierne vælge repræsentanter til nationalforsamlingen.

Det oplyser regeringen tirsdag.

Ved anden runde af valget tidligere på måneden blev Malis præsident, Ibrahim Boubacar Keita, genvalgt med 67 procent af stemmerne.

Oppositionskandidaten, den tidligere finansminister Soumaila Cisse, fik 33 procent af stemmerne. Han havde på forhånd afvist at godtage resultatet.

Både Cisse og andre af oppositionens kandidater har gentagne gange beskyldt regeringen for at fifle med optællingen og for at have proppet ekstra stemmesedler i boksene på valgstederne.

Det afviser regeringen.

Præsidentvalget var desuden præget af vold og uroligheder.

I landsbyen Kiname i den nordlige del af landet blev valghandlingerne aflyst, efter bevæbnede mænd stormede et valgsted og løb med al stemmeudstyret, som senere blev brændt af.

I samme område blev lederen af et valgsted dræbt af bevæbnede gerningsmænd, der krævede valgstedet lukket.

- De bad alle på valgstedet om stikke hænderne i vejret. Lederen af valgstedet forsøgte at stikke af. Jihadisterne skød og dræbte ham, oplyste politiet.

Efter at have skudt manden erklærede de seks bevæbnede mænd, at ingen kunne stemme ved valgstedet.

Ved første valgrunde åbnede i alt 871 valgsteder ikke på grund af sammenstød og trusler. Det viser en liste offentliggjort af regeringen.

Dermed havde knap en kvart million vælgere ikke mulighed for at afgive deres stemme ved valget i omkring byerne Timbuktu, Mopti og Segou.

Ved anden valgrunde var det cirka 500 valgsteder, der ikke kunne åbne.

Valgdeltagelsen ved de to runder var på henholdsvis 34 procent og 22 procent, oplyste lokale observatører fra den uafhængige organisation Pocim efterfølgende.

