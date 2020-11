Efter at turistforeningen er rykket ud: Mere kunst på Det Gamle Rådhus

THISTED:Stueetagen i Det Gamle Rådhus i Thisted bliver, i hvert fald i det kommende år, taget i brug som udstillingssted for kunstforeningen Det Ny Kastet - som allerede bruger første sal, og i en vis udstrækning også anden sal i den fredede bygning på Store Torv.

Kommunens erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg (EAKU) har sagt god for, at kunstforeningen i 2021 forsøgsvis kan rykke ind i de lokaler, der blev ledige, da Thy Turistforening flyttede ud tidligere i år. Det Ny Kastet har allerede taget stueetagen i brug i forbindelse med den seneste udstilling.

Det Ny Kastet har allerede taget underetagen i Det Gamle Rådhus i brug i forbindelse med Kurt Tegtmeiers udstilling, der åbnede i oktober.

På længere sigt håber foreningen at kunne bruge disse lokaler til udstillinger, en minicafé og forskellige aktiviteter. Og samtidig ønsker man at ansætte en medarbejder. I dag drives Det Nye Kastet udelukkende af frivillige, og der er kun åbent i weekenden. Men det har længe været et ønske at kunne udvide åbningstiderne.

Denne medarbejder skal så eventuelt også være med til at tilrettelægge og formidle udstillingerne - og fungere som fundraiser.

En sådan leder eller formidler kan bidrage til at give Det Gamle Rådhus en stærk profil udadtil og løfte niveauet for aktiviteterne i huset, hedder det i et oplæg, som Det Ny Kastet har lavet til kommunen.

Visionen er at gøre Det Gamle Rådhus til ”et levende sted, hvor både kommunens borgere, udenbys gæster og turister kan mødes og opleve national og international kunst”.

Et spadestik dybere

Men den side af sagen - med ansættelse af en medarbejder - er der ikke taget stilling til, understreger formanden for EAKU, Niels Jørgen Pedersen.

- Det er nogle fine udstillinger, Det Ny Kastet laver. Men vi er nødt til at grave et spadestik dybere og finde ud af, hvad økonomien er i det, siger han.

Foreløbig koster forsøget blot en manglende indtægt på 210.000 kr., som var den årlige husleje, Thy Turistforening betalte.