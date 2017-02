RY: Mandag blev en 16-årig dreng, som er elev på Mølleskolen i Ry, udsat for et voldsomt overfald nær den lokale sportshal. Her kastede fire jævnaldrende skolekammerater ifølge sigtelsen en brændende flaske benzin på ham.

Efter hændelsen står skolens forældre og skolebestyrelsen tilbage med spørgsmålet: Hvordan kunne det gå så galt?

- Som forældre og bestyrelse stiller man sig spørgsmålet, hvordan det kunne komme så vidt, lyder det i en udtalelse fra Marianne Borum Thorhauge, som er formand for skolebestyrelsen.

Udtalelsen blev onsdag lagt ud på skolens intranet til alle skolens forældre.

- Vi vil naturligvis sammen med skolen og kommunen medvirke til efterbearbejdningen af denne tragiske hændelse med de opgaver, en skolebestyrelse kan bidrage med, hedder det videre.

Mølleskolen er på opfordring af Skanderborg Kommunes borgmester, Jørgen Gaarde (S), i gang med at udarbejde en redegørelse.

Den 16-årige er stadig indlagt på sygehuset i kritisk tilstand med svære brandskader. Han er uden for livsfare.

Tirsdag blev de fire drenge fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens. De er nu alle fængslet i surrogat, men har nægtet sig skyldige.

De fire formodede gerningsmænd er af dansk oprindelse, mens offeret har afghansk baggrund. Det tyder dog ifølge Sydøstjyllands Politi ikke på at have nogen betydning for konflikten.

/ritzau/