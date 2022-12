Efter bytte-bytte købmand: Byggeri af nyt supermarked er foreløbig udskudt

HIRTSHALS:Hvad sker der nu i Hirtshals i forhold til den opsigtsvækkende melding om, at Aldi trækker sig ud af Danmark, og Rema 1000 overtager en stor del af Aldis eksisterende forretninger?

I Hirtshals har Aldi for nylig bygget et helt nyt supermarked på Stoltzes Plads midt i byen. Et byggeri som der i øvrigt har været mange sværdslag om lokalt i byen, og hvor Hirtshals Handel og Erhverv officielt gik imod og indsamlede underskrifter.

Men nu står bygningen der, og den er på listen over de Aldi-forretninger, der overtages af Rema 1000-kæden. Men Rema 1000 er samtidig på vej i jorden for at bygge deres egen nye forretning tæt ved Aldi-forretningen.

Det har også givet debat, fordi det bliver nødvendigt at rive en bevaringsværdig tidligere politistation ned på Svinget. Men Hjørring Byråd gav grønt lys for byggeriet i februar.

Nordjyske har spurgt udviklingsdirektør Stephan Sørensen, hvordan Rema 1000 får den kabale til at gå op:

- Gid jeg kunne give dig et klart svar, men det her er så nyt, at det skal overvejes nærmere, og der er flere ting, der skal gå op. Vi kommer ikke til at have to nye store Rema-1000 forretninger så tæt ved hinanden. Så meget kan jeg dog sige, fortæller Stephan Sørensen.

Hvornår havde I planlagt at gå i gang med at bygge den nye forretning?

- Det skulle vi, så snart vejret tillader det, men det kommer selvfølgelig til at afvente en afklaring af, hvilken løsning vi satser på.

Stephan Sørensen forventer en afklaring indenfor et par måneder. Den nye Rema 1000 skal afløse den nuværende forretning på Banegårdspladsen.