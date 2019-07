Efter ekstrem sommer: Brandfolk beder landmænd passe på

KØBENHAVN: Store maskiner, der kører op og ned gennem tørre marker i timevis, øger risikoen for naturbrande markant.

Sidste år rykkede danske brandfolk ud til mellem fire og fem gange flere naturbrande end normalt i juli og august.

Mens de rekordmange brande hang tæt sammen med det historisk varme vejr, så bryder mange naturbrande ud, når landmændene går i gang med at høste deres afgrøder.

Belært af sidste år har Danske Beredskaber, brancheforening for danske brandvæsener, og landmændenes interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, derfor indgået et samarbejde.

- Det er en ekstrem situation, når man midt i den tørreste periode kører store, tunge maskiner ud på et helt tørt areal. Så selv om man har gode intentioner om at undgå de her brande, så er det godt at have nogle gode råd ved hånden, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Samarbejdet skal ud over at udbrede gode råd til landmændene, om hvordan de bedst muligt garderer sig mod at starte brande i naturen, også give gode råd til, hvordan de skal gebærde sig, hvis det går galt.

- Det er klart, at når man har maskiner, der kører over lange stræk, så bliver de varme. Det betyder, at gnister lettere opstår.

- Men meget af det her kan man afhjælpe. For eksempel ved at holde maskinen ren.

- Og så er det godt at have garderet sig. Man bør blandt andet have vand tæt ved, hvor man arbejder. Og så anbefaler vi, at landmænd henter app'en "112" til deres telefoner, siger Bjarne Nigaard.

Via appen kan landmanden nemlig hurtigt kalde 1-1-2, men vigtigst af alt, kan han angive sin position.

- Når vi modtager et nødopkald fra en markbrand, så kan det være svært for den, der ringer, at forklare præcis, hvor han befinder sig.

- Det er ikke altid, at man er tæt på et stuehus og dermed har en eksakt adresse. Men hvis man har downloadet appen, så får vi den eksakte lokation via gps sammen med nødopkaldet.

- Og det betyder, at vi hurtigt kan få sendt brandbilerne i den rigtige retning og dermed spare kostbar tid, siger Bjarne Nigaard.

Mere end 2000 brande brød sidste sommer ud i naturen.

