Efter formandsskifte er Alternativet tæt på spærregrænse

KØBENHAVN:Alternativets nye politiske leder, Josephine Fock, skal ikke kun kæmpe for opbakning i folketingsgruppen. Hun skal også kæmpe for opbakning blandt vælgerne.

I hvert fald ifølge den seneste meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau i perioden 3. februar til 8. februar.

Altså ugen efter at Josephine Fock vandt kampvalget om at blive ny leder for Alternativet.

Kun 1,9 procent af de 1048 adspurgte svarer, at de ville stemme på Alternativet, hvis der var valg i morgen.

Der er dog en statistisk usikkerhed for partiet på 0,8 procent. Derfor kan man ikke reelt fastslå, om partiet ligger under eller over spærregrænsen på to procent.

Under alle omstændigheder er det noget under partiets valgresultat på tre procent.

Josephine Fock selv sidder ikke i Folketinget. Partiets fem folketingsmedlemmer ønskede forhenværende politisk ordfører Rasmus Nordqvist som ny leder.

Efter nederlaget trak Nordqvist sig som politisk ordfører, og tirsdag trådte gruppen frem foran pressen efter et gruppemøde og præsenterede Torsten Gejl som ny politisk ordfører.

- Vi har haft en drøftelse af fremtiden og det strategiske, og vi er simpelthen enige om det hele, sagde Fock efter mødet.

Til Jyllands-Posten fortalte den forhenværende leder og stifter af Alternativet, Uffe Elbæk, tidligere på ugen, at folketingsgruppen allerede konstituerede sig søndag, inden de mødtes med Josephine Fock.

- Det er folketingsgruppen, der suverænt træffer den beslutning. Det er folketingsgruppen, der konstituerer sig. Og jeg er bare glad for, at Josephine kan se sig selv i den, sagde Uffe Elbæk til avisen.

/ritzau/