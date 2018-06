Efter kritik: Børnehave lukket med kort varsel

NØRRESUNDBY: Den private naturbørnehave Englunden på Englundsvej i Nørresundby er blevet lukket med kort varsel. Det bekræfter børne- og familiechef i Aalborg Kommune Hans Chr. Mariegaard.

- Som tilsynsmyndighed har vi fået nogle henvendelser fra forældre og ansatte om forhold, som vi ikke syntes lød helt rigtigt. Derfor gik vi videre til børnehavens bestyrelse og bad om deres vurdering og udtalelse, og den valgte altså at tage ansvaret på sig og lukke børnehaven, forklarer han.

Ifølge Mariegaard var der i børnehaven en pædagogik og en omgangstone, som flere var meget uenige i. Og det er formentlig det, der har fået bestyrelsen til at reagere.

- Vi hørte først om det for en uge siden, og allerede torsdag holdt vi et møde med bestyrelsen, som valgte at handle meget ansvarsbevidst, påpeger han.

Foto: Mette Nielsen

Skulle der være tale om forhold, som er så grelle, at det burde politianmeldes, er det i så fald også op til bestyrelsen. Men ifølge NORDJYSKES oplysninger handler det dog i højere grad om det pædagogiske indhold i tilbuddet.

- Nu er der jo tale om en forholdsvis lille børnehave med kun 12 børn, og dem vil vi altid kunne rumme i andre tilbud. Også fordi vi fortsat har pasningsgaranti i Aalborg Kommune, understreger Hans Chr. Mariegaard.

Han mindes ikke, at der tidligere har været private daginstitutioner eller børnehaver, som har lukket sig selv på grund af kritik. Til gengæld har der været flere, som er gået konkurs, og i de tilfælde har kommunen også været inde over i forhold til at sikre, at der forsat er plads, pasning og personale nok til alle de børn, der har behov for det.

Som tilsynsmyndighed er kommunen også på fysisk besøg i de private børnehaver og daginstitutioner med jævne mellemrum. Men ifølge Mariegaard er det ikke et sådant besøg, der bragt naturbørnehaven så meget i søgelyset, at bestyrelsen har vægt at lukke den.

- Nej, det er mere på grund af de henvendelser, vi har fået om forholdene, forklarer han.

Foto: Mette Nielsen