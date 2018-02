Efter notat fra Trump: Ballade om FBI

USA: Der har været fokus på FBI-chef Christopher Wray det seneste døgn.

Det skyldes især, at USA’s præsident, Donald Trump, godkendte offentliggørelsen af et omstridt notat med fortrolige oplysninger om FBI’s undersøgelse af Ruslands indblanding i valget i 2016.

Offentliggørelsen skete i strid med FBI’s anbefalinger og ønske. Det har fået medier som The New York Times og CNN til at spekulere i, at FBI-chefen måske vælger at træde tilbage i protest.

Men fredag aften har Wray i stedet udsendt et notat til FBI’s ansatte. Her hylder han agenturet og de 35.000 ansatte.

- Snak er overflødig. Det er jeres arbejde, der vil vare ved, står der blandt andet i brevet.

Wray nævner ikke sin egen rolle, eller om han har overvejet at træde tilbage. I stedet skriver han, at han "står ved" medarbejdernes side.

- I har alle været igennem en masse de seneste ni måneder, og jeg ved, at det ofte har været mildt sagt foruroligende. De seneste dage har ikke gjort meget for at gyde olie på de vande. Lad mig sige det klart. Jeg er fuldt engageret i vores mission. Jeg står ved jeres side, skriver FBI-chefen.

Det offentliggjorte notat er forfattet af republikanske politikere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Indholdet i notatet påstår ifølge amerikanske medier, at FBI og justitsministeriet skulle have udnyttet et overvågningsprogram til uretmæssigt at have overvåget et medlem af præsident Donald Trumps valgkampagne.

Godkendelsen til overvågningen skulle være sket på baggrund af informationer i en rapport udarbejdet af en britisk efterretningsagent, som var finansieret af Demokraterne.

Det var den rapport, der blandt andet beskrev, at Rusland skulle have kompromitterende oplysninger om præsidenten.

Republikanerne mener, at notatet beviser, at FBI er fjendtligt indstillet over for Trump.

Demokrater i Kongressen mener omvendt, at Republikanerne forsøger at stikke en kæp i hjulet på undersøgelsen af en mulig forbindelse mellem Trumps valgkampagne og Rusland.

/ritzau/AFP