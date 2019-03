Efter nyt nederlag lover May afstemning om udskydelse

LONDON: Den britiske premierminister, Theresa May, led onsdag aften endnu et nederlag i det britiske parlament, hvor et flertal stemte for at udelukke, at Storbritannien kan forlade EU uden en aftale.

Kort efter resultatet af afstemningen bekræftede regeringschefen, at der torsdag følger en afstemning om at udskyde brexit.

Hun minder også om, at Storbritannien faktisk vil forlade EU uden en aftale, hvis der ikke aftales noget andet.

- Det juridiske udgangspunkt er, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, hvis ikke andet bliver aftalt, siger May.

Premierministeren appellerer til, at parlamentet støtter den aftale, som hun og EU's forhandlere landede i november sidste år. Den har medlemmerne af Underhuset stemt ned med store flertal to gange.

- Vi kunne vælge en ny folkeafstemning, men det kan betyde, at der ikke kommer noget brexit overhovedet, siger May.

Oppositionslederen Jeremy Corbyn, lederen af Labour, vil søge et samarbejde mellem de to sider af Underhuset.

- Jeg vil holde møder med parlamentarikere i hele Underhuset for at søge at finde et kompromis. At forlænge artikel 50 (EU-traktatens udtrædelsesprodecure) uden et klart mål er ingen løsning, siger Corbyn.

De 27 andre EU-lande har sagt, at den aftale, der er forhandlet på plads, er den eneste mulige. Den nævnte Theresa May også i Underhuset onsdag aften.

/ritzau/